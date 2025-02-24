¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/24¡Û¸µSKE48¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿½¸¡Øpluie¡ÙÈ¯Çäµ­Ç°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£µ±¤¯¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¸«¤É¤³¤íÌÀ¤«¤¹¿ÜÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë1ºý¡£»£±Æ¤ÏÀÐ³ÀÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤äÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢¤½¤·