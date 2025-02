韓国のボーイズグループ・ATEEZが3月29日に兵庫・神戸ワールド記念ホールで開催するファンミーティング「ATEEZ 2025 FANMEETING <ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z> IN JAPAN」が、サブスクリプションサービス・Pontaパスで生配信される。ファンミーティング「ATEEZ 2025 FANMEETING <ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z> IN JAPAN」ATEEZは、2018年10月にミニアルバム『TREASURE EP.1:All To Zero』でデビューし、2019年12月にアルバ