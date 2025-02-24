¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀïµð¿Í¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯2·î24Æü²­Æì¥»¥ë¥é¡¼¡ËÆüÊÆÄÌ»»197¾¡¤ò¸Ø¤ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£Æ±Æü¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Êá¼ê¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¡Ê32¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÅÄÃæ¾­¤Ïº£¥­¥ã¥ó¥×¤Çµ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤ËÍýÁÛ¤Î¡Ö½Ä¿¶¤ê¡×¤òµá¤á¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤­¤¿¡£17Æü¤Ë¤Ï¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂÀïÅª¤ÊÅêµå¤ò²ò¶Ø¤·¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎºäËÜ¤é