¿·³ã»Ô¤Î´ë¶È¤È³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖWAVE¡×¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã»Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖWAVE¡×¡£¿·µ¬»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç2·î20Æü¡¢À®²ÌÈ¯É½²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î´ë¶È6¼Ò¤È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤É10¿Í¤Î³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤¬»²²Ã¤·¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²èÀ©ºî²ñ¼Ò¤¬»ºÉØ¿Í²Ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ½Ð»º»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¹­¹ðÂå