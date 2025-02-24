¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤¬23Æü¤È24Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ£ËÜ¤Ï23Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Æ±Æü¤ËÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆü·Ð¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÆ£ËÜÈþµ® 40th BIRTHDAY LIVE¡ÁWÀ®¿Í¼°¡Á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤Ï»ä¤Î¡ØWÀ®¿Í¼°¡Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö»ä¤â³§¤ó¤Ê