1·î¡¢Âçºå»ÔÍäÀî¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ù»¡´±¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¹üÀÞ¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬½»µï¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î20ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î15Æü¸á¸å11»þ¤¹¤®¡¢Âçºå»ÔÍäÀî¶è²ÃÅç¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷¤Ë·Ù»¡´±¤¬¿¦Ì³¼ÁÌä¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢·Ù»¡´±¤¬¹üÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ÏÃË¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê·Ù»¡¤Ï¡¢Åö»þ½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷¤ò¡¢ÃË¤ÎÆ¨Áö¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá