Jonathan LandayTimothy Gardner¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó£²£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï£²£³Æü¡¢ÂÐ³°±ç½õ»ö¶È¤òÃ´¤¦¹ñºÝ³«È¯¶É¡Ê£Õ£Ó£Á£É£Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç£±£¶£°£°¿Í¤òºï¸º¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££Õ£Ó£Á£É£Ä¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÄÌÃ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¤³°¤ËÃóºß¤¹¤ë´´Éô¤äÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¿¦°÷¤ò½ü¤¯Á´¤Æ¤ÎÄ¾ÀÜ¸ÛÍÑ¿¦°÷¤¬ÊÆ¹ñÅìÉô»þ´Ö£²£³Æü¸áÁ°£°»þÁ°¤ËÍ­µÙµÙ²Ë¤ËÆþ¤ë¡£ÊÆ¹ñÆâ¤ÎÌó£±£¶£°£°¿Í¤Î¿¦°÷¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡Ö¿Í°÷ºï¸º¤Î¼Â»Ü¤Ë