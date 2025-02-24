Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤È¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬¡¢23Æü¤Ë»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è½»Ì±¤ÎËÉºÒ¡¦¸ººÒ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢»°½ÅÂç³ØÃÏ°è·÷ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Ë¤Ç¤¹¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÌó70¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ÈòÆñ½êÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯ÌäÂê¤ä¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº¡¦¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÎÀî¸ý½ß¶µ¼ø¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈ¯À¸Åö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤»¤Ê