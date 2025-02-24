¾¾ºå»Ô¤Ë¤¢¤ë»°½Å¸©Î©¤ß¤¨¤³¤É¤â¤Î¾ë¤Ç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È23Æü¡¢»ÔÆâ¤ÎIT´ë¶È¤Ë¤è¤ë¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥É¥í¡¼¥óÈô¹Ô¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ°é¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢¾¾ºå»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ëIT´ë¶È¡Ö¥µ¥ó¥¨¥ë¡×¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³¶µ¼¼¤Ï¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«¤«¤ì¡¢