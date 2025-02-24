Åì³¤´Ä¾õ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¤¤¤Ê¤ÙIC¤¬3·î¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢³«ÄÌÁ°¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬23Æü¡¢¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤´Ä¾õ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¤¤¤Ê¤ÙIC¤ÈÂç°ÂIC¶è´Ö6.5¥­¥í¤Ï¡¢3·î29Æü¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£23Æü¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤ÎÆü²­»ÔÄ¹¤äÃÏ¸µ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÌó500¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼«Å¾¼ÖÉôÌç¤È°ìÈÌ¼«Å¾¼ÖÉôÌç¤Î2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢·§Ìî