3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î2·î24Æü¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤ÃÏÊý¤Ï24Æü¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÇÉ¹ÅÀ²¼0.2ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤âÁáÄ«¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Åì¶è¤Î±É¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢Ê®¿å¤Î¿å¤¬Åà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç9ÅÙ¡¢´ôÉì¤Ç8ÅÙ¤Ê¤É¤È¿¿ÅßÊÂ¤ß¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢25Æü°Ê¹ß¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µ