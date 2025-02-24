¢£Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó2025¡Ê24Æü¡¢ÂçºåÉÜÄ£Á°È¯¡ÁÂçºå¾ë¸ø±àÃå42.195?¡ËÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Ê9·î¡Ë¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê25¡¢»°É©½Å¹©¡Ë¤¬ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥¿¥¤¥à¤Ï2»þ´Ö5Ê¬39ÉÃ¤Ç¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Î»²²ÃÉ¸½àµ­Ï¿¡Ê2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ¡Ë¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ê¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤ØÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¡£2»þ´Ö5Ê¬39ÉÃ¤Ï»³²¼°ìµ®¡Ê23Ç¯Åìµþ¡§2»þ´Ö5Ê¬51ÉÃ¡Ë¤Îµ­Ï¿¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÆüËÜÎòÂå5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë2