¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±24Æü¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß¤¬ÂÐ¥É¥ë¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á148±ß85Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£ºòÇ¯12·î3Æü°ÊÍè¡¢Ìó2¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î±ß¹â¿å½à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£