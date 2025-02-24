¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¤â¤È¤Ç¤Î2025Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÀ®Î©¤Ë¤á¤É¤¬Î©¤Á¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¤½¤ì¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬º£½µ¤Ë¤âÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¢£°Ý¿·¤Ï¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¶Ú¹ç°Õ²â¤¬´Ø¤Ç¤Ï½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬¶Á¤­ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¤ÏºâÌ³¾Ê¤ÎÁ°¤Ë¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¡¢22Æü¤ÎÃë¤¹¤®¤Ë¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÁ°¤Ç¿ô½½¿Í¤Î¥Ç¥â¤¬Â³¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÉéÃ´¤¬Âç¤­¤¤¤È¤¢¤¨¤°¤½¤ÎÀ¼¤Ï¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©