Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯2·î24Æü¡Á3·î2Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¸ÉÆÈ¤¬³«±¿¤Î¥µ¥¤¥ó¡£¡È¤Ü¤Ã¤Á¡É¾åÅù¤Ç¡ª¤à¤Ê¤·¤µ¡¢¼ä¤·¤µ¡¢ÊªÂ­¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢±¿¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤­¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤Í§Ã£¡¢°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢