¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëB3¡¦¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤Ï22Æü¤È23Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç»³¸ý¥Ñ¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Âè1Àï¤Ï½øÈ×¤«¤é¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢5¿Í¤¬2·åÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢89¡¾67¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Âè2Àï¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤¬¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î25ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢71¡¾59¤Ç¾¡Íø¡£¥êー¥°3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¹áÀî¤Ï¤³¤ì¤Ç29¾¡7