¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àïº£µ¨5ÅÀÌÜ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£23Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥ì¥¬¥Í¥¹¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤â±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¡£»î¹ç¤Ï12Ê¬¤Ë¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤¬ÀèÀ©¡£¤¹¤ë¤È·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾Áá¡¹¤Î48Ê¬¤Ëµ×ÊÝ¤¬Ì¥¤»¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤ÏÁê¼ê¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ç¸Ô´Ö¤òÈ´¤¤¤ÆÆÍÇË¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤â