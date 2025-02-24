ÂçÃ«æÆÊ¿¡Êc¡ËSANKEI ¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤Ëº£¥­¥ã¥ó¥×¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Çー¥ë¤Ç¤Î¥­¥ã¥ó¥×12ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£ÂçÃ«¤Ï¡¢¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÖBP¤ÎÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ ¼ã¼êÍ­Ë¾³ô¤Ç20ºÐ¤Î±¦ÏÓ¥¯¥ëー