ÏÅÏ¨¤ÇºÂÉß¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Î´úËÜ¡¢ÂçÌ¾¡¢¹¾¸ÍËëÉÜÏ·Ãæ¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡Ê¤¿¤Ì¤Þ¤ª¤­¤Ä¤°¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï¡¢Ä¹¤¤´Ö¡ÖÏÅÏ¨À¯¼£²È¡×¡Ö°­ÆÁÀ¯¼£²È¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÈà¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¯¼£²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ØÏ¢µ­»ö¡§¤É¤Á¤é¤ÎºâÀ¯À¯ºö¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÎºâÀ¯À¯ºö¤È¾¾Ê¿Äê¿®¤Î´²À¯¤Î²þ³×½¾Íè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹Àâ¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÄêÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë¹¾