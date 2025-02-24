¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÃËÀ­¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö»É¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤ÇÃËÀ­¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¶»»É¤µ¤ì»àË´¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤òÂáÊá ¥È¥é¥Ö¥ë¤«·Ù»ëÄ£¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢Â­Î©¶è¼¯ÉÍ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡ÖÍ§¿Í¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ­¤¬±¦¶»¤Î¤¢¤¿¤ê