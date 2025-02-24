Kanishka Singh[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¥¦¥£¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤È¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï£²£³Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î½ÅÍ×¹ÛÊª»ñ¸»¤Ø¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£½µÃæ¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¦¥£¥È¥³¥Õ»á¤Ï£Ã£Î£Î¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬£±½µ´ÖÁ°¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÅö½é¤ÎÄó°Æ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¡Ë¤â¤¦ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤