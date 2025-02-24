°åÎÅÈñ¤Îºï¸º¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬»ñËû¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²áµî¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æµ¡³£Åª¤Ë»î»»¤·¤¿½¤Àµ°Æ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹À¥¸ú²Ì¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÌó1950²¯±ß¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¹À¥¸ú²Ì¡×¤È¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¼õ¿Ç¹µ¤¨¤¬µ¯¤­¤Æ°åÎÅÈñ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ÎÉéÃ´¾å¸Â³Û°ú¤­¾å¤²¤ò½ä¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ÏÄ¹´ü¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¡ÖÂ¿¿ô²ó³º