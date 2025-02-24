º£Æü¤Î³«±¿¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¡ÚÊ¡¤ò¸Æ¤Ö¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡Û¡£2025Ç¯2·î24Æü¤Ë¹¬¤»¤¬Éñ¤¤¹þ¤à²á¤´¤·Êý¤È¤Ï¡© ±¿µ¤¤ÎÇÈ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ÆËèÆü¤ò²á¤´¤»¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤ó±¿¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ 2025Ç¯2·î24Æü¤Î³«±¿¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡Úº£Æü¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¡ÛÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÊ¡¤¢¤ê±¿µ¤¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÊª»ö¤¬¿Ê¤à¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËÊ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¤³¤Îµ­»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§±ü»³