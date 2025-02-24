¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ê49¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤é¤È¤Î¹ë²Ú¿©»ö²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤´ÈÓ²ñ¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¼«¿È¤È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥­¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÀîÅç¡¢½÷Í¥¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡¢TBS¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡ÖÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤éÀîÅçÌÀ&ÅÄÂ¼¿¿»ÒÀ¸ÃÂº×¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â