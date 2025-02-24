2·î23Æü¸á¸å¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê56¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢23Æü¸á¸å8»þÈ¾º¢¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶èÎÐ¤¬µÖÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·±¦ÀÞ¤¹¤ëºÝ¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê²£Å¾¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï2¿Í¤¬¾è¤Ã