¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶3Ç¯¤ÎÁ°Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿23Æü¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÇÊ¼»Î¤é¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡ÖÁÄ¹ñËÉ±Ò¼Ô¤ÎÆü¡×¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¿¯¹¶¤ÇÀï¤Ã¤¿Ê¼»Î¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Î±ÑÍº¡×¤Î¾Î¹æ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥·¥¢³ÆÃÏ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÊ¼Ìò¤Ï¾ï¤ËÆÃÊÌ¤Ê±ÉÍÀ¤À¡£°¦¹ñ¿´¤ÏÎò»Ë¤Ë°é¤Þ¤ì¡¢À¤Âå¤«¤éÀ¤Âå¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¾Î¹æ¤Î¼øÍ¿¼°¤Ç¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¡¢Àï¶·¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥â¥¹¥¯¥ï»Ô