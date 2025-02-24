¡ØÇµ¤¬Èþ¡Ù¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥ó¡È¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¡É¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯3·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é2025Ç¯3·î31Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ Çµ¤¬Èþ¡Ø¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¡ÖÀ¸¡×¿©¥Ñ¥ó ¡È¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¡É¡Ù  ¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º(1¶Ô)2,200±ß(ÀÇ¹þ)¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î1Æü(ÅÚ)¡Á3·î31Æü(·î)¢£ÈÎÇäÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¹ñÆâÁ´Å¹ÊÞ ¡ØÇµ¤¬Èþ