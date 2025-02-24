¥Ð¥È¥ëÊý¼°¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè2²óÆÊÌÚ¸©Bµé¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¡×¤ò2025Ç¯3·î23Æü(Æü)¤ËÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¥ª¥ê¥ª¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ Âè2²óÆÊÌÚ¸©Bµé¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹  ³«ºÅÆü»þ¡§ 3·î23Æü(Æü)12:00¡Á20:00(¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼19:30)²ñ¾ì¡§ ¥ª¥ê¥ª¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢(¢©320-0802ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¹¾ÌîÄ®8-3)¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ÅìÉð±§ÅÔµÜ±ØÅÌÊâ3Ê¬Æþ¾ìÎÁ¡§ ÌµÎÁ¼çºÅ¡§ ÆÊÌÚ¸©Bµé¥°¥ë¥á¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¥Ð¥È¥ëÊý¼°¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó