¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡ß ¿¿ÆéÂçÅÙ ¡ß ÅìµþÂç³Ø¤Ë¤è¤ë´°Á´Í½ÌóÀ©¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡ÖBrain Processing Unit ¡ÝÀ¸Ì¿¤È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÌ¤Íè¡Ý¡×¤¬2·î¾å½Ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£À¸ÂÎ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò»È¤Ã¤Æº¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¤Ê¤«¡¢¸«½Ð¤µ¤ì¤¿À¸Ì¿ÃÎÇ½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÄÇ½À­¤È¤Ï¡©