ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´ÛÀ¾·Ù»¡½ð¤Ï£²·î£²£³Æü¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÈ¡´Û»Ô¤Ë½»¤à¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê£¶£²¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï£²·î£²£³Æü¸á¸å£¹»þÈ¾¤´¤í¡¢È¡´Û»Ô¤Ë½»¤àÌ¼¡Ê£³£µ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢È±¤òÄÏ¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢´éÌÌ¤ò·ý¤Ç²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÌ¼¤Î²È¤Ë£±¿Í¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¼¤È£²¿Í¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Ë¤Ï£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢£±£²ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹ÃË¤¬¡ÖÊì¤ÈÁÄÉã¤¬·ö²Þ¤ò¤·¤Æ