Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Èµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤Äã±ÉÍÜ¤ä¹üÀÞ¡¢Ç§ÃÎ¾É¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ½ËÉ¤ËºÇÅ¬¤Ê¿©ºà¤È¤·¤ÆÍñ¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°å»Õ¤Î³ùÅÄÕéÀèÀ¸¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤ÄÍñ¡×¤Ç´ÊÃ±¡È¥¿¥ó³è¡É¡Ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À­¤Î2³ä°Ê¾å¤¬¡¢±ÉÍÜ¤¬Â­¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹âÇ¯¤Ï¡¢¿©Íß¤ÎÄã²¼¤äÇã¤¤Êª¡¢Ä´Íý¤ÎÉéÃ´¤Ë¤è¤ë¿©»ö¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó²½¤Ê¤É¤Ç¡¢Äã±ÉÍÜ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿È