°ËÆ£ÍÎµ±¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¸½ÃÏ£²·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè23Àá¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡££´¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ëº¸SB¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿°ËÆ£¤Ï£±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿61Ê¬¡¢CK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¡£Íø¤­Â­¤È¤ÏµÕ¤Î±¦Â­¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£25ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬²ÃÆþ¸å£³»îÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛµÕÂ­¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÃÆ¡ª¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ËÆ£ÍÎµ±¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤³¤Î°ì·â