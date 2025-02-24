¥í¥·¥¢¤Î·³»ö¿¯¹¶¤«¤é3Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¡¢Ä§Ê¼¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤áÍÍ¡¹¤Ê¿¦¾ì¤Ç½÷À­¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥¦»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î·³»ö¿¯¹¶Á°¤ÏÅ¹°÷80¿Í¤Î¤¦¤Á½÷À­Å¹°÷¤Ï20¿Í¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÀ­Å¹°÷¤¬Ä§Ê¼¤Ê¤É¤Ç¿¦¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¤¿¤á¡¢º£¤Ï½÷À­Å¹°÷¤¬7³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÙÈ÷Ã´Åö¤Î¥Þ¥ê¥·¥å¥³¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¡¢Ä§Ê¼¤µ¤ì¤¿¾å»Ê¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¶áÎÙ¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅý³ç¤¹¤ëÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¯¥È¥ê