¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢µð¿Í£²¡Ý£·¹­Åç¡×¡Ê£²£³Æü¡¢²­Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¡ËÀ®²Ì¤¬Ç¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤¿¡£³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤òÌÜ»Ø¤¹¹­Åç¡¦ËöÊñ¾ºÂç³°Ìî¼ê¤¬£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤ÈÌöÆ°¡£¡Ö´Å¤¤µå¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤­¤Æ¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤À¡£¤Þ¤º¤Ï»°²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÀ¾´Ü¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é£±£´£¶¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤·¤¿¡£»Í²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç½éµå¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢º¸±Û¤¨¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£³èÌö¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï