2025Ç¯2·î17Æü¸½ºß¡¢ÊõÅç¼Ò¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖMonoMax¡×3·î¹æ¡Ê1350±ß¡Ë¤ÎÉÕÏ¿¤Ï¡¢¡ÖColeman[¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó] Ä¶ÊØÍø¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÉÕÏ¿¤ò¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬Æþ¤ë¥µ¥¤¥ºÉ½Â¦¤Ë¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î¥í¥´¤¬¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÉý32¡ß¹â¤µ32¡ß¥Þ¥Á13cm¡ÊÌó¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬Í¾Íµ¤ÇÆþ¤ëÂç¤­¤µ¡£¥Þ¥Á¤¬¹­¤¯¤Æ¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¤Æü¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡££²¤«½ê¤ÎÂç¤­¤ÊÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢