¼Æºê¤Ï¸åÈ¾38Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï2·î22Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤·4-0¤Î¾¡Íø¤È¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MF¼Æºê³Ù¤Ï¸åÈ¾38Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ëÀäÉÊ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¾Þ»¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¼¯Åç¥¨¡¼¥¹¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£Á°È¾22Ê¬¤È25Ê¬¤Ë¿·²ÃÆþFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±42Ê¬¤Ë¤Ï¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò¡¢FWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¤­¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤¿¡£¸åÈ¾30Ê¬