¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ý¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¥Ô¥ª¥ê¥¢¡Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥­¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÃæ¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¡££±²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±»àµå¡¢£²Ã¥»°¿¶¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤Ø¹¥È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Þ²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Æ£Ï²¡£ÀèÆ¬¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤³¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Ï¥«¥¦¥ó¥ÈÍ­Íø¤Ë¾¡Éé¤ò¿Ê¤á¤ÆÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤·¤«¤·£²»à¤«¤éº¸ÂÇ