¡Ö»ä¤ÏÀ¸¤­¤ë¤Î¤Ë¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬°¦¤¹¤ë¤â¤Î¤ò°¦¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬·ù¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡¤¤¤Þ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖMBC¡Ê´Ú¹ñÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Çµ¯¤­¤¿¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é»ö·ï¡×¤¬´Ú¹ñÆâ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âç¤­¤ÊÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î½÷À­¤¬°ä¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÉÁÔÀä¼ÒÆâ¤¤¤¸¤á¡É¤ò¼õ¤±¤¿Èþ¿Í¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¥¢¥¤¥É¥ëÎý½¬À¸¤À¤Ã¤¿²áµî¤â¡ÖMBC¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥É¥é¥Þ¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¤¹