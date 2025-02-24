µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢Åì³¤Âç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬Ä¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤­¤¿¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¤Ø¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò°ú¤­·Ñ¤°¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎÆáÇÆ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤á¤ó¤½¡Á¤ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç²ð½õ¸¤¤Î¥À¥¤¥­¥Á·¯¤È¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡ÖËÍ¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤â¡È¿ûÌîº²¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¿ûÌî¤ÎÊÆ°ÜÀÒ¤Ë