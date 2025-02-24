ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¸áÁ°¡¢»°¶¿»Ô¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢60Âå¤ÎÄ¹ÃË¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î½»Âð¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë3¸®¤Î½»Âð¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë·úÊª¤Ç¤âÊÉ¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤«¤é80¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿½»Âð¤Ç