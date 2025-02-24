¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ï¤­¤ç¤¦¤Ç3Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤ëÄäÀï¶¨µÄ¤ÎÀè¹Ô¤­¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÂçÅýÎÎ¤ò¼­Ç¤¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÏÁ´ÅÚ¤Ç¥í¥·¥¢·³¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅìÉô¤äÆîÉô¤Ç¤ÏÃÏ¾åÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¤¤¤Þ¤À¹ñÅÚ¤Î¤ª¤è¤½2³ä¤ò¥í¥·¥¢¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¯¹¶³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¤ª¤è