¡È¤³¤³¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Å¹¤À¤è¡É¡ÚÁ´2²ó¡ÊÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¡Ë¤Î¸åÊÔ¡Û¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤É¤µ¤¯¤µ¤ÇµëÉÕ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¡£È¯³Ð¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤º¾µ½»ö·ï¤Çº£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ¿ÍÃËÀ­¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÂç»È´Û¤Î¸µ³°¸ò´±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¯ºâ³¦¤ÎÍ×¿Í¤¬ÄÌ¤¦¹âµéÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤³¤ÎÃË¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÊ¤Ï¡È²Ú¶£¤Î»ÍÂçÈþ½÷¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼«¿È¤â¹âµéÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ò·Ð±Ä¡£ÁÜººÅö¶É¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡¢É×ºÊ¤Î¡È¥¦¥é¤Î´é¡É¤È¤Ï¡½¡½¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û