¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡½9¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯2·î23ÆüÀ¶Éð¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¥ë¡¼¥­¡¼¤À¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¦¾±»ÒÍºÂçÆâÌî¼ê¡Ê22¡á¿ÀÆàÀîÂç¡Ë¤¬23Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢2°ÂÂÇ1ÅðÎÝ¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£»î¹çÅÓÃæ¡¢¼ººö¤¬°ÂÂÇ¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¡È±¿¡É¤âÌ£Êý¤ËÁ°Æü22Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î½éÂÇÀÊ½é°ÂÂÇ¤«¤é3ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£²ÝÂê¤À¤Ã¤¿ÂÇµåÂ®ÅÙ¤â¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³«ËëÍ··â¼êÁè¤¤¤ò