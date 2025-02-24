É×ÉØÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Ä¤ß¤µ¤æ¤ê¡×¤Î¤µ¤æ¤ê¡Ê55¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÉ÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤æ¤ê¤Ï¡Ö55ºÐ¤µ¤æ¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤êÂçÊÑ¿È¤Î´¬#¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê°­¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î´¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÉ÷¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤æ¤ê¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥á¡¼¥¯¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦ÉáÃÊ¤È¤Ï¤¬¤é¤ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø