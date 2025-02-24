Íò¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°µÙ»ß¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Ä¿Í³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Æ23Ç¯¤Ë¤Ï¾¾ËÜ½á¡Ê41¡Ë¤¬¡¢NHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Æ24Ç¯¤Ë¤ÏÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¾Ð¤¦¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èµÙ´ü´Ö¤â¥Æ¥ì¥Ó¤òÆø¤ï¤»Â³¤±¤ëÍò¡£¤µ¤é¤ËËÜ»ï¤Ï¡¢ÁêÍÕ²íµª ¡Ê42¡Ë¤¬7·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ËÆâÄê¤·¤¿¤È