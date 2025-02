ニルス・ニールセン新監督のもとでアメリカでのSheBelievesCupに参戦しているなでしこジャパン。23日のコロンビア戦では、19歳の谷川萌々子が圧巻のスーパーゴールを決めた。キックオフからわずか18秒で得意のロングシュートを叩き込んだのだ。18 SECONDS INTO THE MATCH 😱Momoko Tanikawa gives Japan the lead 1-0 over Colombia!#shebelievescup x @Visa pic.twitter.com/WsdOE1fF9c— U.S. Women's National Socc