¡ÈÀ¤³¦¤ÎYAHAGI¡É¤ÎºÇ¹â·æºî¤À¡ª1Ãå¾Þ¶â1000Ëü¥É¥ë¡Ê15²¯7020Ëü±ß¡Ë¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¾Þ¶â³Û¤ò¸Ø¤ë¡ÖÂè6²ó¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥­¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºä°æÎÜÀ±¡Ê27¡Ëµ³¾è¤ÎÆüËÜÇÏ¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´4¡áÌðºî¡Ë¤¬1Ê¬49ÉÃ09¤Î¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¡¢³¤³°G1½éÀ©ÇÆ¡£¼ÇG110¾¡¤òµó¤²¤ë¹á¹Á¤ÎÍº¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¡£°È¾å¤Î»Õ¾¢¡¦Ìð