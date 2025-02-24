ÊÆÇÐÍ¥¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¡Ê63¡Ë¤¬18Æü¡¢ÊÆCBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥³¥ë¥Ù¥¢¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î2´üÌÜ¤Î¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤¿¡£Ì±¼çÅÞ»Ù»ý¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÂçÅýÎÎÁª¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òÍ×µá¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ï¥ê¥¹Á°ÉûÂçÅýÎÎ¤¬Ì±¼çÅÞ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î·ë²ÌÅª¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£Ì±¼çÅÞ°÷¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ