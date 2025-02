(撮影=田中聖太郎) 9人組ガールズグループNiziUの全国ツアー「NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”」が福岡県・西日本総合展示場 新館公演にてファイナルを迎え、本ツアーを通して約15.5万人を魅了させた。【写真】「NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”」の模様「NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”」は、彼女たちにとって3度目の全国ツアーとなり、初の“Winter Tour”。昨年11/23(土)、24(日)の福