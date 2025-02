2月23日(日)、LUNA SEAが昨年より継続していたメジャーデビュー35周年記念ツアー<ERA TO ERA>のグランドファイナルとなる<35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG->を開催。前日22日には盟友GLAYと25年ぶりとなる伝説の対バンライヴ<The Millennium Eve 2025>を開催し、東京ドーム2DAYSを完全燃焼で走破した。◆告知映像/ライブ写真前日22日(土)の<The Millennium Eve 2