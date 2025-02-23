2·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢LUNA SEA¤¬ºòÇ¯¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯µ­Ç°¥Ä¥¢¡¼¡ãERA TO ERA¡ä¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¡ã35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-¹õÉþ¸ÂÄêGIG-¡ä¤ò³«ºÅ¡£Á°Æü22Æü¤Ë¤ÏÌÁÍ§GLAY¤È25Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅÁÀâ¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥ô¡ãThe Millennium Eve 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à2DAYS¤ò´°Á´Ç³¾Æ¤ÇÁöÇË¤·¤¿¡£¢¡¹ðÃÎ±ÇÁü¡¿¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Á°Æü22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡ãThe Millennium Eve 2